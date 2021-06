Riunione preparatoria in vista dell’ottava edizione de “Il volontariato promuove la vita”

Civitavecchia - Ieri in comune, il sindaco Tedesco ha incontrato le associazioni per l'evento in programma sabato 26 giugno alle 18 all'Uliveto

Civitavecchia – Riceviamo e pubblichiamo – Riunione preparatoria ieri in Comune, in vista dell’ottava edizione de “Il Volontariato Promuove la Vita”, in programma a fine mese.

Il sindaco Ernesto Tedesco e il Consigliere Matteo Iacomelli hanno accolto le numerose associazioni del territorio che hanno aderito al progetto dell’edizione 2021 della kermesse, che si svolgerà presso il Parco Martiri delle Foibe (Uliveto) dal 25 al 27 giugno prossimi. Anche la consigliera regionale Marietta Tidei ha portato il suo saluto all’incontro, sottolineando la sua vicinanza al mondo del Terzo Settore, garantendo a tutti il suo supporto per tutte le attività.

Il Timone Aps onlus Civitavecchia è il capofila del gruppo spontaneo per l’anno 2021: avrà il compito di curare tutta la segreteria organizzativa. Il consigliere Iacomelli si è messo a disposizione per dare un contributo allo svolgimento di tutte le procedure.

L’appuntamento per tutti è sabato 26 giugno ore 18 all’Uliveto per l’inaugurazione dell’evento.

Le associazioni hanno espresso grande soddisfazione, avendo ricevuto elogi e grande collaborazione dai rappresentanti delle istituzioni.

Comune di Civitavecchia

5 giugno, 2021