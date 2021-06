Castiglione in Teverina - Gli auguri del sindaco, dell'amministrazione comunale e della popolazione: "Orgogliosi in chi in 100 anni ha contribuito a costruire la nostra identità"

Condividi la notizia:











Castiglione in Teverina – Nonna Lucia Formica ha spento cento candeline

Castiglione in Teverina – Riceviamo e pubblichiamo – Circondata dall’affetto dei suoi cari, nonna Lucia Formica ha spento cento candeline, un traguardo importante soprattutto in questo periodo, testimonianza di una vita umile, dedita alla famiglia e al lavoro.

Arzilla, vivace e affettuosa, Lucia ha sempre dimostrato l’attaccamento alla sua terra.

L’augurio del sindaco, dell’amministrazione Comunale e di tutta la popolazione di Castiglione in Teverina: “Orgogliosi in chi in 100 anni ha contribuito a costruire la nostra identità, le nostre radici, i nostri valori, la nostra storia”.

Leonardo Zannini

Sindaco di Castiglione in Teverina

Condividi la notizia:











10 giugno, 2021