B2, grande vittoria del Tennis club Viterbo a Perugia

Sport - Tennis - I viterbesi si impongono per 4-2 - Domenica 20 giugno finale all'Eur per la squadra di D1

Sport – Tennis – Tc Viterbo – I giocatori

Viterbo – Bella e importante vittoria quella ottenuta dai ragazzi della B2 del Tennis club Viterbo sui campi del Tc Perugia. Una vittoria del gruppo che consente di mantenere il secondo posto nel girone conquistato dopo il 6-0 inflitto a Forte dei Marmi.

Ora bisognerà attendere che le altre formazioni concludano la fase a gironi per scoprire se e con quali avversari il Tc Viterbo parteciperà ai play off per salire in B1.

La squadra, sponsorizzata da Saggini Costruzioni, è apparsa sin dai primi momenti decisa e motivatissima, non si è lasciata abbattere dalle sconfitte di Raffaele Censini a opera di Mattia Fornaci e di Marco Dessì contro Rafael Claverie ed ha subito pareggiato i conti grazie alle belle vittorie di Nicola Montani (3/6 6/4 6/1 su Michele Cappellacci) e di Niccoló Dessì che supera dopo 3 ore e 46 minuti di match Daniele Chiurulli 5/7 7/6 6/0.

Sul punteggio di 2-2 diventavano decisivi i doppi e i ragazzi del Tc Viterbo, sempre più uniti, non hanno concesso neanche un set agli avversari perugini : Marco Dessì e Censini battevano 6/3 6/4 la coppia Chiurulli – Fornaci e Niccoló Dessì – Gobbi fissavano il risultato finale sul 4-2 grazie al 6/3 7/6 inflitto a Cappellacci – Claverie.

Grande attesa intanto per la squadra maschile di D1 del Tennis club Viterbo sponsorizzata da To be rent e Banca Lazio nord che sarà impegnata domenica 20 sui campi del Ct Eur nella finale per salire in serie C.

14 giugno, 2021