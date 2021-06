Viterbo - Domani, mercoledì 23 giugno, alle 16

Viterbo – Il roseto del monastero di Santa Rosa

Viterbo – Inaugurazione della cappella delle reliquie del monastero di Santa Rosa.

Si terrà domani mercoledì 23 giugno alle 16 alla presenza del vescovo di Viterbo Lino Fumagalli l’inaugurazione della cappella delle reliquie del Monastero di Santa Rosa. Dopo una prima esposizione dedicata alle reliquie della Santa viterbese nel settembre 2012, e una seconda su altre reliquie conservate nel Monastero nel 2019, grazie alla sinergia di istituzioni, personale qualificato e volontari, da mercoledì alcune di queste saranno esposte in modo permanente in uno spazio attiguo al Salone del Quattrocento per essere venerate e ammirate da tutti i visitatori.

L’inaugurazione verrà svolta in ottemperanza delle norme emanate per contenere l’emergenza epidemiologica e sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della diocesi di Viterbo.

