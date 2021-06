30 anni dalla realizzazione dell’orto botanico “Angelo Rambelli”

Viterbo - Università della Tuscia - Per l’occasione, la struttura resterà aperta a tutti fino a domenica 27 giugno con orario 9-19

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Breve ma significativa cerimonia questa mattina all’Orto Botanico “Angelo Rambelli” dell’Università della Tuscia, per ricordare i 30 anni dalla sua realizzazione.

Il rettore Stefano Ubertini, il direttore generale Alessandra Moscatelli, il direttore dell’Orto Botanico Giuseppe Colla hanno accolto le autorità tra le quali Andrea Antonazzo, comandante provinciale dei carabinieri di Viterbo, il senatore Umberto Fusco e l’assessore comunale Antonella Sberna.

Per l’occasione, la struttura resterà aperta a tutti fino a domenica 27 giugno con orario 9-19. Sia il rettore che il direttore dell’Orto Botanico hanno evidenziato come questa realtà sia di grande valenza scientifica oltre a contribuire in modo deciso alla valorizzazione del territorio offrendo alla collettività un’opportunità di crescita culturale.

Il sindaco di Viterbo Giovanni Arena ne ha esaltato il valore educativo e scientifico.

Università della Tuscia

25 giugno, 2021