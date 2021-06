Cultura - Oggi, sabato 26 giugno alle 17, l'inaugurazione della mostra al tempio romanico di San Francesco

Capranica

Capranica – Riceviamo e pubblichiamo – Oggi, sabato 26 giugno alle 17 si inaugura, al tempio romanico di San Francesco a Capranica la mostra dal titolo “Capranica ovvero Sotto i raggi del sole/Riflessioni sul rapporto tra uomo e ambiente”.

La mostra con la direzione artistica di Antonietta Campilongo, testi in catalogo a cura di Alice Straffi è organizzata dall’associazione Neworld, con il patrocinio del comune di Capranica – Catalogo in sede.

L’iniziativa è stata promossa dall’assessora alla Cultura Silvia Valentini e sarà presentata dal sindaco del comune di Capranica Pietro Nocchi che aprirà l’inaugurazione di sabato. A seguire sempre nella giornata di sabato 26 giugno fino alle 21 l’atmosfera sarà animata dagli appuntamenti con: I suoni luminosi di una giornata preistorica – Lettura scenica di Letizia Leone (alle 18), Performance degli artisti&innocenti “E’ naturale” (alle 19), Performance: Visione di un frammento#1 Γολγοϑᾶ – Regia video e interpretazione di Lara Ferrara – testo, voce e montaggio video di Marco Degli Agosti (Ed Warner) Golgota (alle 19,30) e “One” un film di Alessandro Fiorucci e Serena Valletta (alle 20).

La mostra rimarrà aperta fino all’11 luglio. Aperta dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 e il sabato e la domenica 10-13 e 17-20.

“Siamo felici e onorati di avere a Capranica una testimonianza di arte contemporanea di tale livello, per recuperare la pienezza del vivere dopo questa pandemia che ci ha portato via tanto – dichiara il sindaco Pietro Nocchi –. Crediamo sia importante oggi investire nella cultura con un appuntamento straordinario da segnare assolutamente in agenda. Un evento fortemente voluto dall’assessora alla Cultura Silvia Valentini che in questi anni, con grande passione, ha caratterizzato e arricchito la nostra comunità con un programma variegato e di grande spessore culturale“.

L’esposizione si propone come una forma di narrazione collettiva, in cui s’intersecano vari punti di vista; vuole raccogliere materiali di analisi e di riflessione su un tema di grande attualità. Uno spazio aperto alle emozioni, a contributi artistici che affrontino problemi legati all’etica, alla definizione della corrispondenza culturale e al rapporto tra uomo e natura. Proporre una riflessione su come e fino a che punto, l’uomo dei nostri tempi riesca ancora a percepire sé stesso e il mondo che lo circonda come appartenente a una realtà unica e interconnessa; vuole approfondire e mettere in relazione le ricerche e le opere di artisti contemporanei che operano in ambito culturale nazionale e internazionale, performer, artisti visivi, poeti. La mostra vede coinvolti diversi artisti quali: Alessandro Angeletti, Rosella Barretta, Rossana Bartolozzi, Francesco Maria Bonifazi, Antonella Bosio, Silvia Castaldo, Antonella Catini, Antonio Ceccarelli, Silvano Corno, Alexander Luigi Di Meglio, Valentina Lo Faro, Luciano Lombardi, Pietro Mancini, Lucia Nicolai, Giorgio Ortona, Leonardo Pappone, Enrico Porcaro, Fabio Romoli, Loredana Salzano, Stefania Scala, Andrea Sterpa, Carlo Tirelli, Anna Tonelli e Flora Torrisi.

In occasione della chiusura della mostra, domenica 11 luglio, appuntamento con: The Cage – Fall out video di Marcantonio Lunardi (alle 17), Virgo I piedi freddi delle donne di Massimo Ivan Falsetta (alle 18) e Performance SnaturArsi con Lara Ferrara e Alessandro Fiorucci (alle 19).

La partecipazione agli eventi è gratuita e realizzata nel rispetto delle normative Covid-19.

Comune di Capranica

26 giugno, 2021