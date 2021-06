“Boom di assunzioni nell’edilizia, fondamentale il nostro ruolo”

Viterbo - Intervengono i vertici dell'Ater di Viterbo, il commissario straordinario Ivan Grazini e il direttore generale Fabrizio Urbani

Condividi la notizia:











Viterbo – Il commissario Ater Ivan Grazini assieme a Fabrizio Urbani, Roberto Rondelli, Antonio Iezzi

Viterbo – “Leggiamo, con grande soddisfazione, che l’edilizia, nel nostro territorio, si conferma motore trainante dell’economia, con oltre 500 nuove assunzioni in un anno. Riteniamo che, in questo quadro, vada necessariamente sottolineato il ruolo che ha svolto e continua a svolgere l’Ater della provincia di Viterbo, un’azienda che, anche nel difficilissimo periodo della pandemia, ha lavorato a pieno ritmo, garantendo le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili di sua proprietà e programmando nuovi interventi”.

Lo dichiarano i vertici dell’Ater di Viterbo, il commissario straordinario, Ivan Grazini, e il direttore generale, Fabrizio Urbani, i quali rilevano che “in un momento tanto particolare è stato ancor più problematico far quadrare il Bilancio, ma l’Azienda ha sempre assolto i suoi doveri nei confronti dell’utenza”

“Non ci siamo mai fermati – aggiungono Grazini e Urbani – e questo è stato possibile anche grazie alla stretta collaborazione con la Regione Lazio, in particolare con l’assessore Valeriani, che è sempre stato al nostro fianco. Non a caso, abbiamo realizzato programmai regionali, quali i cosiddetti playground e Ossigeno: nei prossimi giorni sarà avviata la riqualificazione dell’area di via Cardinal Ridolfi a Bagnaia, con l’implementazione del verde e la realizzazione di spazi gioco per i bambini. Con il superbonus, poi, procederemo anche all’efficientamento energetico e al miglioramento antisismico dei nostri edifici“.

“Non solo – spiegano i vertici dell’Ater di Viterbo – Sono stati avviati, e in parte terminati, tutti i lavori di messa a norma degli impianti di riscaldamento centralizzati e di adeguamento delle centrali termiche e di contabilizzazione del calore nei nostri edifici di Vetralla, Tarquinia, Tuscania, Montalto di Castro e Bolsena. E abbiamo avviato la ricognizione degli impianti elettrici di tutti gli immobili, per dar corso, ove necessario, al relativo adeguamento”.

“In definitiva – concludono Grazini e Urbani – l’Ater ha contribuito, da protagonista, agli ottimi numeri del comparto edilizio della Tuscia. E faremo tutto il possibile per festeggiare, tra un anno, altri brillanti risultati”.

Condividi la notizia:











26 giugno, 2021