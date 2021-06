Carabinieri - Messo ai domiciliari per resistenza a pubblico ufficiale, è evaso ed è stato bloccato di nuovo

Passo Corese – 20enne arrestato due volte in poche ore.

Nel corso dei servizi di prevenzione generale predisposti autonomamente dai carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto, soprattutto nei fine settimana nel territorio del comune di Fara in Sabina, i carabinieri della stazione di Passo Corese, insieme ai colleghi di Collevecchio accorsi in ausilio, sono intervenuti nel centro poiché tramite la centrale operativa dell’Arma, sul numero di emergenza europeo 112, era arrivata una telefonata con la quale veniva segnalata una furente lite fra giovani del luogo.

“Arrivati sul posto – si legge in una nota -, i militari hanno iniziato ad identificare i giovani presenti, peraltro palesemente innervositi dai controlli.

Uno di loro in particolare, un 20enne domiciliato nel territorio, senza un apparente motivo, probabilmente anche a causa di una leggera ebrezza alcolica, andava in escandescenza e opponeva resistenza all’identificazione, tentando addirittura di allontanarsi a bordo della sua auto.

A questo punto i militari, grazie anche alla collaborazione di una pattuglia della tenenza della guardia di finanza di Poggio Mirteto che stava effettuando i controlli di competenza nei locali del posto, sono stati costretti a immobilizzare, senza non poche difficoltà, il giovane e arrestarlo per violenza e resistenza a pubblico ufficiale per poi sottoporlo, ai domiciliari nella sua casa.

Successivamente – continua la nota – gli stessi carabinieri della stazione di Passo Corese, avuta contezza che il ragazzo aveva arbitrariamente abbandonato il luogo in cui era stato ristretto provvisoriamente in attesa dell’udienza di convalida da parte dell’autorità giudiziaria. di Rieti, lo hanno rintracciato a Fiano Romano nella casa della madre, lo arrestavano di nuovo per evasione e, su diposizione dell’autorità giudiziaria inquirente, lo sottoponevano ancora agli arresti domiciliari nell’abitazione materna”.

30 giugno, 2021