A Tuscania “Fight or Flight”

L'appuntamento è per domenica 6 giugno alle 18

Tuscania – Riceviamo e pubblichiamo – Domenica 6 giugno alle 18, al Supercinema, al termine di una prima settimana di lavoro, gli artisti residenti invitano il nostro pubblico a condividere l’esito della ricerca coreografica condotta per l’avvio del progetto Fight Or Flight diretto da Chiara Frigo. L’ingresso è libero.

Tuscania

La prenotazione è obbligatoria tramite email (barbarini.verastasi@gmail.com) o sms (348 4798951). La coreografia e la regia sono di Chiara Frigo. Lo spettacolo è realizzato con Valentina Banci, Maria Eugenia Rivas, Chiara Frigo. La drammaturgia è di Riccardo de Torrebruna. Il disegno di Luci Moritz Zavan Stoeckle. Musica dal vivo con Laura Masotto, Lorenzo Masotto, Bruce Turri. La produzione è di Zebra Cultural Zoo, con il sostegno di Estate teatrale Veronese, scenario pubblico (Catania), progetto vincitore del bando Acasa

Circondate da un incendio che divampa intorno a loro, ma soprattutto dentro di loro, Tre Sorelle si chiedono cosa resta del verbo “amare”. La sfida le costringe ad un confronto che si dilata come un’onda d’urto scoprendo, forse, la possibilità di una nuova coscienza di sé.

Il fuoco è qui un elemento di rottura, in grado di decretare le sorti di tutte le esistenze che incontra. Come nelle tradizioni più antiche esso rappresenta la forza primigenia che domina il mondo, da cui tutto proviene e a cui tutto tornerà.

Evocato dai frammenti di Cechov, il mondo interiore che le lega si trasforma in una danza di rimandi al canto e alla poesia, un linguaggio di corpi che s’interrogano sulla nostra capacità di rinnovare il desiderio di vivere.

Fight or Flight, letteralmente “Attacco o Fuga”, è una reazione neuronale fisiologica che si manifesta in risposta a un evento percepito come pericoloso per la propria incolumità, una minaccia alla sopravvivenza.

Il progetto sarà sviluppato nel corso di altre residenze, per essere presentato in anteprima il 3 agosto al teatro Romano di Verona nell’ambito dell’Estate teatrale Veronese.

Associazione Vera Stasi

5 giugno, 2021