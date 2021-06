Accoltellata dall’ex esce dal coma e chiede del figlio, ancora non sa che è morto

Nuoro - Il ragazzo è stato ucciso nel tentativo di difenderla - L’aggressione lo scorso 11 maggio

Nuoro – Paola Piras è uscita dal coma. La 51enne di Tortolì che è stata accoltellata dall’ex compagno pachistano, si è svegliata e ha aperto gli occhi dopo 40 giorni dall’aggressione.

Stando a quanto riferisce l’Ansa, la donna, ripresa coscienza, avrebbe immediatamente chiesto notizie del figlio Mirko Farci. Ancora non sa che il giovane di 19 anni è morto nel tentativo di difenderla dai 18 fendenti dell’uomo. L’aggressione è avvenuta lo scorso 11 maggio a Tortolì, in provincia di Nuoro, in via monsignor Virgilio nella casa della donna. L’uomo, Masih Shahid, è stato arrestato quello stesso giorno, dopo un breve tentativo di fuga.

La 51enne è ricoverata nell’ospedale Santa Maria della Mercede. Le sue condizioni sono in miglioramento: riuscirebbe a respirare e alimentarsi autonomamente, ma la notizia della morte del figlio potrebbe far precipitare la situazione. Per questo una équipe di psicologi la sta preparando a ricevere la notizia.

Intanto venerdì scorso, l’Istituto Ianas, la scuola alberghiera frequentata da Mirko – che quest’anno avrebbe dovuto conseguire la maturità – ha consegnato il diploma alla zia Stefania e al fratello Lorenzo.

21 giugno, 2021