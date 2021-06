Acquisto auto: a Roma il podio è dell’usato

Economia - Una tendenza positiva che si fa più marcata nel passaggio dal 2020 al 2021

Viterbo – sponsorizzato – Con la fine del lockdown, che ha certamente segnato il trend di acquisto e immatricolazione o passaggio di proprietà di automobili di qualsiasi tipo, adesso il mercato dell’automobile torna a respirare. Dopo una forte contrazione che ha interessato il mese di Aprile 2020, è possibile oggi guardare ai dati forniti dall’ACI con occhio diverso: si registra infatti un aumento del 3,4% dei passaggi di proprietà, tenue segno della ripresa del mercato dell’usato, sicuramente al momento agevolato dall’andamento della pandemia.

Acquisto auto usata

Si tratta di una tendenza positiva che interessa le compravendite dell’usato e che si fa più marcata nel passaggio dal 2020 al 2021: nel primo bimestre di quest’anno, infatti, si è registrato il 68% delle vendite effettuate riguardante proprio veicoli usati e passaggi di proprietà. Un trend che interessa anche il Lazio, che, anche con l’ampia richiesta di auto usate Roma, copre il 6,9% dei passaggi di proprietà recentemente registrati.

I marchi dell’usato più venduti

Il trend della vendita dell’usato riguarda principalmente dei brand ben definiti. Un dato che tende a mantenersi costante negli ultimi anni è la presenza della Fiat tra le auto usate più vendute: circa il 30% dei passaggi di proprietà riguarda infatti auto di questo marchio. Tra queste, le Fiat 500 e Fiat Panda sono i modelli preferiti degli acquirenti.

A seguire, Ford e Volkswagen: nello specifico, il modello più ricercato del 2020 è stata la Volkswagen Golf. Le Opel si assestano sul 5,5% delle vendite dell’usato, seguite direttamente dalle Mercedes (primo brand premium in classifica). Chiude, con percentuali relativamente più basse, le Peugeot. Tra i modelli più in vista, vi sono anche due modelli elettrici: la Toyota Yaris e la Tesla Model S.

Caratteristiche delle auto usate più vendute

Le auto usate preferite dagli italiani sono prevalentemente modelli diesel, l’alimentazione decisamente più ricercata: la percentuale di veicoli diesel venduti si assesta, infatti, sul 55%. I veicoli alimentati a benzina, invece, coprono circa il 40% del mercato dell’usato dell’ultimo semestre. In crescita, anche se più contenuta, la domanda di veicoli ibridi o elettrici (fanno eccezione la Toyota Yaris e la Tesla).

Il prezzo di vendita sfiora, in media, i 14.500€, dimostrando dunque che gli italiani sono disposti a spendere circa il 5% in più rispetto al 2019 (anno non ancora toccato dalla pandemia, dunque, prima che il mercato subisse una flessione). Gli italiani arrivano, comunque, a picchi di spesa più alti (assestandosi intorno a cifre tra i 23.000€ e i 27.000€) quando decidono di investire in auto usate elettriche o ibride.

Per quel che riguarda le età delle auto usate più vendute, queste, tendenzialmente, si assestano sugli 8 anni in media, con preferenze per veicoli più recenti in alcune regioni (Veneto e Campania si avvicinano ai 7 anni) e una maggiore disponibilità verso veicoli più usati in altre zone (Abruzzo e Sardegna possono arrivare a preferire auto immatricolate 9 anni prima). La media degli 8 anni, ad ogni modo, è rimasta pressoché invariata negli ultimi due anni.

Prospettive future dell’usato

Il mercato dell’automobile è ancora contratto, anche se sembra proprio che il crollo del 2020 sia ormai sul punto di essere lasciato definitivamente alle spalle. La pandemia sta finalmente cambiando il suo corso, le riaperture stanno ormai diventando una costante e gli spostamenti tra comuni, province e regioni sono nuovamente fattibili. Spostarsi non è più solo un’eccezione e torna a essere una necessità che ha ridato linfa al settore dell’automobile.

I dati del primo bimestre del 2021 raccontano, infatti, la storia di una lenta ripresa che lancia già segnali positivi (anche se ancora lontani dai numeri registrati prima del covid-19). Dunque, rilanciare il settore dell’auto è più che possibile: raggiungere i numeri del 2019 sarà il primo passo per segnare in concreto la ripresa del mercato dei veicoli nuovi e usati.

Basta guardarsi intorno per trovare potenziali acquirenti disposti a investire in un’automobile, nuova o usata che sia. La maggior parte degli italiani preferisce un’auto usata, ma sarebbe ulteriormente invogliata se esistessero incentivi a riguardo. È probabile che le caratteristiche preferite dai compratori si mantengano le stesse: l’età media delle auto acquistate e la preferenza per i veicoli diesel. Allo stesso tempo, è plausibile che la cifra media che gli italiani saranno disposti a investire aumenti ulteriormente.

