Active – Polistena atto secondo, a Viterbo si decide chi vola in serie A

Viterbo – E’ l’ultima partita della stagione e per l’Active network, così come per il Polistena, è la più importante.

Viterbo ospita la finale di ritorno dei playoff per la serie A, un traguardo storico per entrambe le avversarie ma che solamente una riuscirà a raggiungere.

Si parte dal 2-1 a favore dei calabresi, che al Palasport Domenico Ferraro di Cosenza si sono portati in una posizione di vantaggio rispetto ai padroni di casa di oggi.

Al PalaCus ai ragazzi di Ceppi serve una vittoria mentre gli ospiti possono giocare per due risultati su tre.

Il fischio d’inizio è in programma per le 16 con live streaming sulla pagina Facebook ufficiale dell’Active network.

19 giugno, 2021