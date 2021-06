Ad Archeo Restart l’incontro con il direttore del museo egizio di Torino

Tuscania - L'ultimo appuntamento delle giornate europee dell’archeologia

Tuscania – Riceviamo e pubblichiamo – Un successo senza precedenti per le giornate europee dell’archeologia 2021 a Tuscania. Molti gli appuntamenti e le iniziative dedicate alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio archeologico, storico e artistico, promossi dal gruppo archeologico città di Tuscania ed inserite nel programma ufficiale internazionale dalla manifestazione, curata dall’Inrap francese e da alcuni anni diffusa in tutta Europa.

Grazie all’aiuto dei molti volontari tuscanesi e in collaborazione con il ministero della Cultura e il comune di Tuscania, è stato possibile scoprire le meraviglie archeologiche di Tuscania, con la partecipazione di decine e decine di visitatori.

Inoltre, in collaborazione con Atipico snc, è stata presentata la collezione “EtruShirt”, che colorerà l’estate, completamente disegnata a mano da Chiara Nicolai e in vendita a Tuscania.

Le giornate europee dell’archeologia 2021 si concluderanno oggi, martedì 22 giugno, alle 17,30 con l’ultimo appuntamento di Archeo Restart 2021: l’incontro in diretta con il direttore del Museo Egizio di Torino Christian Greco.

Il direttore del Museo Egizio di Torino Christian Greco

“Sarà un’emozione indescrivibile – commenta il direttore Alessandro Tizi – ospitare a Tuscania, anche se ancora solo virtualmente, il direttore di una tra le più prestigiose realtà museali internazionali. Tutto ciò dimostra come il gruppo archeologico città di Tuscania stia lavorando con risultati eccezionali, facendo della nostra piccola cittadina un punto di riferimento nel panorama dell’archeologia italiana ed europea.

Nella conversazione di questo pomeriggio affronteremo i temi della museologia contemporanea e della ripresa post pandemia, con uno dei protagonisti assoluti del settore.

È un appuntamento da non perdere, che siamo molto felici di poter aprire ad un pubblico molto contenuto ma finalmente anche in presenza, che farà da stimolo per una ripresa ed una ripartenza vere e solide. Un viatico per le prossime iniziative e per i prossimi progetti che stanno prendendo corpo a Tuscania.

Il gruppo archeologico città di Tuscania è vivo, forse come non mai, – conclude il direttore Tizi – e i prossimi eventi saranno altrettanto interessanti, grazie al lavoro di tutti i nostri straordinari volontari.”

Gruppo archeologico città di Tuscania

22 giugno, 2021