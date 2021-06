Addetti e responsabili Haccp, anche a giugno i corsi “a distanza” di Cna sostenibile

Viterbo - Fissate le date del 17 e 21 giugno

Una sede della Cna di Viterbo e Civitavecchia

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – In calendario anche questo mese, in videoconferenza sincrona, una edizione dei corsi obbligatori di formazione e di aggiornamento organizzati da Cna sostenibile per gli addetti alla manipolazione degli alimenti e i responsabili Haccp.

Sono state fissate le date del 17 e 21 giugno. Giovedì 17, dalle 14 alle 18, sia gli addetti che i responsabili Haccp parteciperanno al corso di aggiornamento. Contemporaneamente, si terrà il primo modulo della formazione per gli addetti Haccp, che dovranno accedere di nuovo all’aula virtuale, per la seconda parte, dalle 14,30 alle 16,30 di lunedì 21.

Info e iscrizioni: area Igiene degli alimenti di Cna sostenibile (telefono 0761.1768309 – 176831; e-mail: marinamaggini@cnasostenibile.it).

Cna Viterbo e Civitavecchia

4 giugno, 2021