“Agevolazioni su tasse, più sessioni di esami e borse di collaborazione”

Viterbo - La lista Università dello studente si presenta, in vista delle elezioni universitarie all'Unitus

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Elezioni universitarie Unitus: si presenta la lista Università dello studente.

Giovedì 17 e venerdì 18 giugno 2021 gli studenti dell’università degli studi della Tuscia saranno chiamati al voto per il rinnovo delle cariche dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di amministrazione, Senato accademico, Nucleo di valutazione, Comitato universitario per lo sport, Consulta degli studenti e Consigli di corso di studio.

La figura del rappresentante degli studenti all’interno dell’Unitus ha sempre avuto un ruolo di fondamentale importanza per gli iscritti all’ateneo; il rappresentante è colui che ascolta costantemente ogni singolo studente per affiancarlo durante il percorso universitario. Le problematiche e le proposte degli studenti vengono sottoposte all’attenzione del Consiglio di dipartimento e degli organi collegiali, affinché possano essere risolte o messe in pratica, a seconda della loro fattibilità.

Il percorso della lista Università dello studente, intrapreso con passione e dedizione, è stato caratterizzato da importanti risultati a favore della comunità studentesca dell’Unitus, grazie anche alla disponibilità, fondamentale, dell’amministrazione d’ateneo.

Da sempre ci siamo impegnati per migliorare la qualità dei servizi e della didattica, rendendo così l’università più di un semplice luogo di formazione.

Durante questo nuovo mandato, con i nostri quasi 80 candidati, ci impegneremo al massimo per mantenere i nostri principi, che portiamo avanti da oltre otto anni, e per rendere la nostra Università sempre più “dello Studente”, proprio come recita il nostro slogan per questa campagna: #perTUTTIglistudenti.

Programma elettorale in dieci punti della lista Università dello studente:

– aggiunta di ulteriori agevolazioni in materia di tasse e contributi

– aumento delle sessioni di esami e di laurea straordinarie in tutti i dipartimenti

– potenziamento della rete Wi-Fi e miglioramento delle modalità di accesso

– aumento delle borse di collaborazione negli uffici o laboratori di ateneo

– introduzione e incremento dei supporti allo studio per gli studenti Dsa

– digitalizzazione di documenti e protocolli per evitare il più possibile lo spreco di carta

– installazione di distributori relativi ad assorbenti a un prezzo calmierato

– sostituzione arredi danneggiati e rinnovamento delle strutture

– assistenza agli studenti fuori sede nella ricerca di un alloggio

– semplificazione burocratica delle procedure per la partecipazione al programma

Erasmus+. Come si vota? Ogni studente troverà le sue credenziali e il link per votare sulla sua e-mail istituzionalenome.cognome@studenti.unitus.it. Dopo aver effettuato l’accesso, basterà esprimere la propria preferenza per i candidati della lista di Università dello studente in: consiglio di amministrazione, senato accademico, nucleo di valutazione, comitato universitario per lo sport, consulta degli studenti e consiglio di corso di studio del proprio dipartimento.

Quando si vota? Da giovedì 17 dalle 9 a venerdì 18 alle 13 (senza interruzioni).

Per maggiori informazioni sul programma completo e sui candidati è possibile visitare: il sito internet www.universitadellostudente.it, la pagina Facebook “Università dello studente”, la pagina Instagram: “universitadellostudente_unitus”. E-mail: universitadellostudente@gmail.com.

Università dello studente

16 giugno, 2021