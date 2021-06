Aggredisce passanti col coltello e scappa, due feriti a Erfurt

Germania - È caccia a un uomo tra i 20 e i 30 anni

Erfurt – Aggredisce i passanti con un coltello, due feriti a Erfurt, nel Land della Turingia in Germania.

L’aggressore, stando a quanto si apprende, è scappato. La polizia starebbe cercando un uomo tra i 20 e i 30 anni.

Secondo le prime informazioni i due feriti hanno 45 e 68 anni e sono stati trasportati in ospedale per i soccorsi. “Non siamo in grado di fornire alcuna informazione sulla gravità delle ferite”, ha fatto sapere la portavoce della polizia locale, Julia Neumann.

Ancora sconosciuto anche il movente dell’aggressione.

L’episodio arriva a distanza di appena quattro giorni dall’attacco a Wurzburg, costato la vita a tre persone.

28 giugno, 2021