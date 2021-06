Calcio - Lo stilista spiega la divisa formale degli azzurri: “È un omaggio a Bearzot, un abito leggero ma pieno di dignità”

Roma – Agli europei la nazionale vestirà Armani.

La divisa formale della Nazionale italiana per gli Europei di calcio è stata disegnata dallo stilista italiano Giorgio Armani. Una giaccain cotonebianco- azzurro con collo alla coreanae pantaloni neri.

L’iniziativa fa parte del progetto di collaborazione, firmato nel 2019, tra l’Emporio Giorgio Armani e la Federazione italiana.

“È un omaggio a Bearzot. Sono orgoglioso di vestire la nostra Nazionale in questo momento di ripartenza e in un campionato così importante – ha dichiarato Giorgio Armani –. Ho lavorato su un’idea di eleganza spontanea e sportiva, dallo spirito autentico. Ho immaginato un abito leggero ma pieno di dignità, come dignitoso e fiero deve essere il nostro spirito in questo momento”.

“Ringrazio Armani – ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina – perché è riuscito a disegnare un abito in grado di unire ed esaltare tre caratteristiche fondamentali di questa Nazionale così giovane, elegante e determinata. Il suo stile si unisce alla perfezione con l’impronta data agli azzurri dal commissario tecnico Mancini”.

4 giugno, 2021