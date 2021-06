Ai nastri di partenza il progetto Erasmus+ Alice

Viterbo - Gli insegnanti e la dirigente scolastica saranno protagonisti di un periodo di mobilità per innovare l’offerta formativa dei ragazzi

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il liceo ginnasio statale “M. Buratti” dà il via al progetto A.L.I.C.E. (Active citizenship and environmentaL educatIon: Core assets for the futurE), finanziato dall’Azione Chiave 1 del programma Erasmus+ nella Call 2020, rispettivamente con il codice 2020-1-IT02-KA101-078288.

Viterbo – Il liceo Mariano Buratti

Nonostante lo stop imposto dall’emergenza sanitaria globale legata al Covid-19, al nostro istituto non si ferma l’innovazione e la volontà di investire per rendere più attrattiva ed efficace l’offerta formativa dedicata alle future generazioni.

A.L.I.C.E. è un progetto di mobilità individuale per gli insegnanti e per la dirigente scolastica, con l’obiettivo di innovare l’offerta formativa e le metodologie per stimolare la cittadinanza attiva, sostenibile, digitale dei nostri ragazzi. Il progetto permetterà anche di aumentare ulteriormente la dimensione internazionale della nostra offerta formativa, in linea con le linee guida europee.

Attraverso il progetto, il liceo ha ottenuto 18 borse di studio per i propri docenti e per la dirigente scolastica, permettendo a questi ultimi di intraprendere dei periodi di mobilità all’estero in Irlanda, Austria, Svezia e Francia, fornendo nuove opportunità di formazione continua agli insegnanti ed incrementando, a cascata, la qualità degli insegnamenti per i nostri studenti, per renderli sempre più pronti ad affrontare le sfide del futuro.

23 giugno, 2021