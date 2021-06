“Al lavoro per far rispettare il patto politico partecipativo”

Civita Castellana - Daniele De Luca (associazione PolisGens) in vista delle elezioni comunali

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – Nonostante la pandemia, l’attività dell’associazione PolisGens unità e fraternità Aps è continuata con una serie di riunioni degli organi statutari.

Il consiglio direttivo ha fatto il punto della situazione sul comune di Civita Castellana, città in cui in vista delle elezioni amministrative venne presentato il 10 settembre 2020 il patto politico partecipativo tra eletti ed elettori, patto del quale fu accettato il messaggio portante, tant’è che le proposte in esso contenute vennero sottoscritte da molti tra i candidati successivamente eletti.

Fedele alla propria missione statutaria di promozione della categoria politica della “Fraternità” e del perseguimento del bene comune finalizzato all’unità del corpo sociale, PolisGens intende spendersi con tutte le energie e i propri associati affinché a Civita Castellana si ritrovi quel clima di serenità che caratterizzò gli incontri pre-elettorali e la stessa presentazione del patto politico partecipativo.

Crediamo che la “Fraternità” in politica, pur nel massimo rispetto del ruolo che ciascun politico si vede assegnato dall’elettorato, sia in ogni caso una ricchezza che consente di superare pregiudizi e posizioni di parte nel superiore interesse del bene comune, un bene da perseguire a vantaggio di tutta la cittadinanza, oltre le singole appartenenze politiche.

A tal proposito, nei prossimi giorni PolisGens avvierà una serie di contatti e incontri con le forze politiche e le istituzioni civitoniche, al fine di creare le condizioni per un incontro di verifica tra eletti ed elettori, affinché il patto sottoscritto nel 2020 sia concretamente declinato.

Daniele De Luca

Presidente associazione PolisGens unità e fraternità Aps

26 giugno, 2021