Al via “Cento volti di donna” delle fotografe Lietta Granato e Marina Vincenti

Viterbo - Oggi alle 18 al teatro San Leonardo - In mostra i ritratti di cento donne di Viterbo e provincia

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Si inaugura stasera alle 18 la mostra “Cento volti di donna” delle fotografe Lietta Granato e Marina Vincenti con la collaborazione della vivaista Francesca Pinzaglia.

La mostra potrà essere visitata dal martedì al venerdì in orario 12-20 e nel fine settimana dalle 14 alle 20.

In mostra i ritratti di cento donne di Viterbo e provincia, dalla pittrice Cristina Leo, alla casting director Simona Tartaglia, la consigliera comunale Chiara Frontini e molte altre donne e bambine, che hanno posato per le due fotografe in uno studio allestito all’interno del Vivaio Pinzaglia, a Bassano in Teverina.

Una mostra di soggetti tutti locali, quindi, ma che vuole rappresentare un unico volto in tutto il suo multiforme splendore, che gioca coi colori e le forme del mondo vegetale.

“Con questo progetto le fotografe Lietta Granato e Marina Vincenti e la vivaista Francesca Pinzaglia hanno scelto l’elemento perfetto da accostare ai fiori e alle piante, ovvero la donna – spiega lo scrittore Marco Saverio Loperfido, chiamato a recensire la mostra -. Donna in sé, al di là dell’età, dell’appartenenza o del carattere della donna in sé al di là del colore della pelle, della predisposizione a stare davanti all’obbiettivo e al di là del tempo; donna in sé nelle sue innumerevoli variabili, che la rendono un’immagine reale e non un ideale astratto.

Cento volti di donna è dunque un unico volto in tutto il suo multiforme splendore, che gioca coi colori e le forme del mondo vegetale. Cento volti che sono stati cento volte dipinti e ritratti dalla macchina fotografica“.

La mostra potrà essere visitata dal 4 al 24 giugno al teatro San Leonardo, in via Cavour 9 a Viterbo.

L’inaugurazione e la mostra fotografica si terranno nel pieno rispetto delle norme anti-Covid.

Associazione Click

Mostra Fotografica “Cento volti di donna”

Teatro San Leonardo – via Cavour 9, Viterbo

Dal 4 al 24 giugno: dal martedì al venerdì 12-20, sabato e domenica 14-20

Info: Associazione Click telefono/Wa 320 279 2669

4 giugno, 2021