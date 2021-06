Al via la campagna antincendio boschivo con la tecnologia del controllo a distanza

Viterbo - In campo il nucleo protezione civile della associazione nazionale carabinieri

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Con il 15 giugno e sino al 30 settembre, come ogni anno, anche nel territorio del comune di Viterbo è iniziata la campagna AIB antincendio boschivo.

Un incendio – Foto di repertorio

Il nucleo protezione civile della associazione nazionale carabinieri di Viterbo in convenzione con il comune di Viterbo, per il tramite del consigliere delegato alla protezione civile Antonio Scardozzi, mette a disposizione della comunità viterbese una propria specifica tecnologia per il controllo a distanza ed anche da remoto, di circa 130 kmq del territorio comunale comprendenti migliaia di ettari di preziosi boschi fonte di ossigeno.

Si tratta di una telecamera ad alta definizione e con zoom ottico 20X posizionata sopra un’immobile comunale situato a Monterazzano e da dove si controlla una visuale di oltre 90° da est a sud. Tale telecamera, con la tecnologia internet punto-punto, invia il segnale con una parabola ad un’altra posizionata sul terrazzo dell’ospedale di Belcolle, da qui una ulteriore parabola trasmette poi il segnale alla nostra sede operativa situata nell’area ferroviaria di Porta Fiorentina e da dove viene manovrata la predetta telecamera con specifica consolle .

Però anche non essendo presenti fisicamente presso la sede, il gruppo dirigente della nostra organizzazione di protezione civile può da remoto, tramite smartphone con Android, effettuare le medesime manovre come se avesse sottomano la consolle.

Tutto quanto precede unicamente con l’intento di fornire alla comunità viterbese una sofisticata tecnologia per controllare il patrimonio ambientale e consentire di intervenire con tempestività in caso di incendi boschivi in ausilio ai vigili del fuoco e con il coordinamento della regione Lazio protezione civile.

Va ricordato che è in vigore l’ordinanza sindacale per il divieto di accensione di fuochi nel periodo di massima pericolosità che va, come sopra menzionato, dal 15 giugno al 30 settembre.

L’inosservanza di tale divieto può causare danni enormi e pericoli anche per la vita umana, e le responsabilità perseguibili penalmente.

Nucleo protezione civile associazione nazionale carabinieri Viterbo-Odv

26 giugno, 2021