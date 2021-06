“Al via le vaccinazioni in farmacia, fattibile ma non semplice…”

Viterbo - Gloria Lallini (Riccardi): "Abbiamo a disposizione solo 25 dosi a settimana" - FOTO

di Daniele Camilli

Condividi la notizia:











Viterbo – 25 vaccini a settimana, a farmacia. E così avanti fino ad esaurimento scorte. Anche a Viterbo, vaccini in farmacia. “Fattibile, ma non semplice”, ha ricordato Gloria Lallini della farmacia Riccardi. Soltanto, però, pare, in tre farmacie. Palazzina, Pilastro e Murialdo. La prima ha iniziato ieri, la seconda domani, la terza il 7. Le altre, come ha già spiegato qualche giorno fa Antonio Tonietti della farmacia Carlini in via della Sapienza al Corso, non ne hanno possibilità. Mancherebbero spazi e personale. E le conseguenze cui i farmacisti andrebbero incontro in caso qualcosa andasse storto non sarebbero poi così tanto chiare.

Viterbo – Vaccini in farmacia

“La prenotazione avviene sempre tramite il sistema Salute Lazio – spiega Lallini della Riccardi in via della Palazzina – quindi tramite il portale. Mano mano che ci vengono rese disponibili le dosi noi le inseriamo nel portale e le persone hanno accesso alla prenotazione. Come è stato fatto fin all’inizio”.

Viterbo – Gloria Lallini della farmacia Riccardi

Quanto andrà avanti la campagna di vaccinazione in farmacia? “Per il momento – risponde Lallini – non abbiamo un termine. Aspettiamo che la regione Lazio ci dia la disponibilità. In questo momento abbiamo abbiamo la disponibilità di 25 dosi a settimana. Oggi (ieri ndr) ne abbiamo fatte 15. Le altre dieci giovedì mattina”, cioè domani.

Viterbo – Vaccini in farmacia

La farmacia Riccardi fa i vaccini il martedì e il giovedì. dalle 9,30 alle 12. In un locale esterno alla farmacia. La prenotazione va fatta sul portale dove si prende appuntamento. Una volta arrivati l’attesa è minima. Si viene prima accolti da una farmacista che prende i dati e vede che tutto è a posto. Poi si passa al vaccino e ai 15 minuti d’attesa successivi.

Viterbo – Vaccini in farmacia

“Con un po’ di impegno siamo riusciti a risolvere i problemi – dice Lallini -, Anche perché abbiamo la fortuna di avere un locale nella parte posteriore della farmacia. E qui abbiamo adibito le vaccinazioni. Per quanto riguarda il personale, questa mattina siamo un po’ più del solito per andare incontro alle esigenze dl cittadino che si viene a vaccinare. Sicuramente non è una cosa semplicissima. Fattibile, ma non semplice”.

Daniele Camilli

Fotogallery: Vaccini in farmacia

– “Farmacie, a Viterbo le condizioni per fare i vaccini in sicurezza non ci sono”

Condividi la notizia:











2 giugno, 2021