Al via lo sciopero di quattro ore di Alitalia

Cronaca - Organizzati anche dei presidi negli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate

Condividi la notizia:











Roma – È in corso lo sciopero di quattro ore dell’Alitalia. Interrotto dunque tutto il trasporto aereo della compagnia dalle 13 alle 17, mentre dei presidi sono stati organizzati a partire dalle 12 negli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate.

Un aereo Alitalia

Lo sciopero era stato annunciato ieri al termine dell’incontro tra i commissari straordinari di Alitalia e i segretari nazionali dei sindacato del trasporto aereo.

“È necessario che venga finalmente superata la condizione di stallo che oramai da troppi mesi blocca la nascita della nuova Alitalia, generando problemi per la sopravvivenza di Alitalia in amministrazione straordinaria e di tutti i lavoratori dell’intero indotto e rischiando al contempo di consegnare il mercato domestico alla concorrenza”, si legge in un comunicato di Fila-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti.

“Auspichiamo che il presidente Altavilla e l’amministratore delegato Lazzerini diano quell’impulso di miglioramento al progetto della nuova Alitalia, lo chiediamo da mesi, e che siano invece scongiurati tentativi di far partire la nuova compagnia di bandiera priva degli asset necessari per essere competitiva sul mercato al pari dei concorrenti europei -continuano i sindacati -. La Newco necessita di una flotta adeguata di almeno 100 aeromobili, manutenzione ed handling in quota di maggioranza, slot di Linate, Fiumicino e brand. Nel primo caso siamo disponibili al confronto, fin da ora, nel secondo caso invece, ci opporremo con ogni strumento a nostra disposizione”.

Condividi la notizia:











18 giugno, 2021