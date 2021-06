Al via il summit tra Biden e Putin, stretta di mano tra i due

Ginevra - Il presidente russo all'omonimo americano: "Spero sia incontro produttivo"

Ginevra – Al via il summit tra il presidente americano Joe Biden e il suo omologo russo Vladimir Putin.

Il vertice a Ginevra, nella splendida cornice di Villa La Grange. Tra i due una stretta di mano al momento del primo incontro.

Molti i temi sul tavolo del bilaterale: dai diritti umani e il caso Navalny ai dossier sul nucleare e il controllo degli armamenti. “Ci sono molte questioni che si sono accumulate, spero che il nostro incontro oggi sia produttivo”, ha detto Putin a Biden prima dell’inizio dei negoziati. “Sempre meglio incontrarsi faccia a faccia”, la considerazione del presidente Usa.

“I colloqui di oggi” a Ginevra tra Putin e Biden “non saranno facili, sarà una conversazione molto difficile”: aveva detto stamattina il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, in un’intervista alla tv russa ripresa dalla Tass come riporta l’Ansa. “Abbiamo un sacco di arretrati che devono essere affrontati, quindi il presidente Putin arriva con l’intenzione di sollevare questioni in maniera onesta e costruttiva e di cercare di raggiungere delle soluzioni”, ha affermato Peskov.

16 giugno, 2021