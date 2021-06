Alto Lazio, D’Ottavi e i quattro ragazzi della staffetta centrano la qualificazione agli Italiani

Sport - Atletica leggera - La prima nei 400 metri, i secondi nei 4x400 metri

Sport – Atletica leggera – Federico Ercoli, Matteo Iannelli, Diego Anselmi e Matteo Cianchelli

Rieti – Continua anche a Rieti la striscia positiva degli atleti dell’Alto Lazio, che domenica 2 giugno hanno presso parte nell’impianto del Raul Guidobaldi alla manifestazione a carattere nazionale dalla categoria Allievi agli assoluti.

In evidenza Domiziana D’Ottavio che nei 400 metri centra l’obiettivo della qualificazione per i campionati Italiani di luglio, correndo la distanza nell’ottimo tempo di 59”24, ottenendo la vittoria nella sua serie e risultando prima tra le allieve presenti in gara. Non sono da meno gli Allievi della staffetta 4×400 metri che con i rientranti Federico Ercoli, Matteo Iannelli e con Diego Anselmi e Matteo Cianchelli, si aggiudicano la gara realizzando con 3’34”33 anche loro, il minimo di partecipazione per i prossimi campionati Italiani, dal 9 luglio a Rieti.

I due risultati agonistici rientrano di prepotenza, anche se realizzati da atleti delle categorie Allievi/e, nella classifica provinciale delle 10 prime prestazioni assolute di sempre. Ai ragazzi, artefici di queste ultime belle imprese vanno i complimenti del presidente dell’Alto Lazio Ermanno Tronti, unitamente ai tecnici Umberto Battistin, Federica Gregori e Linda Misuraca, guide esperte e fondamentali in questa nuova stagione agonistica della società viterbese.

3 giugno, 2021