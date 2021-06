Quando Amedeo duca D’Aosta visitò la Tuscia nel 2001…

Viterbo - Il ricordo della delegazione provinciale dell’Istituto della guardia d’onore alle reali tombe del Pantheon

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Con profonda emozione abbiamo appreso che stamani alle ore 5 del mattino, in Castiglion Fibocchi, Amedeo di Savoia, duca d’Aosta è ritornato alla casa del Padre.

Amedeo di Savoia, duca d’Aosta, in visita nella Tuscia nel 2001

La delegazione di Viterbo dell’Istituto della Guardia d’onore alle reali tombe del Pantheon abbruna la propria bandiera in segno di lutto ricordando la signorilità e l’onorabilità di quest’uomo che seppe sempre conciliare l’amore per l’Italia con la convinzione nell’Istituzione monarchica.

Amedeo di Savoia, duca d'Aosta, in visita nella Tuscia nel 2001

In particolare Viterbo lo ricorda per le sue visite nella Tuscia e per la partecipazione il 3 e 4 settembre 2001 alle festività di Santa Rosa su invito dell’amministrazione comunale e per la visita al Parco “Umberto II” a Tuscania, dove lasciò nella popolazione presente un ricordo della sua grande umanità.

Pier Ferdinando Petri

Delegato provinciale dell’Istituto della Guardia d’onore alle reali tombe del Pantheon

2 giugno, 2021