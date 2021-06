“Ho ammazzato tua madre, ora tocca a te”, arrestato

Milano - Uomo uccide la moglie e tenta di fare lo stesso con il figlio

Carabinieri

Milano – “Ho ammazzato tua madre, ora tocca a te”. Uccide la moglie, arrestato anche per tentato omicidio del figlio.

L’uomo 41enne e di origine messicana ha ucciso la moglie nella loro abitazione di Arese, in provincia di Milano. Provenienti dal Messico, si erano trasferiti nella cittadina da qualche mese.

Dopo l’assassinio della donna, l’uomo si è recato in soggiorno. Si è rivolto al figlio 18enne dicendo: “Ho ucciso tua madre e ora tocca a te”. Con una cintura di nylon, ha provato a strangolare il ragazzo. Il giovane è riuscito a difendersi.

Padre e figlio erano spesso in attrito tra loro per via del carattere autoritario dell’uomo.

L’assassino è stato prima medicato all’ospedale di Garbagnate, poi è stato arrestato e portato in carcere.

È accusato dell’assassinio della moglie e del tentato omicidio del primogenito.

20 giugno, 2021