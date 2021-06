Anche a Viterbo si è celebrata la giornata mondiale dello yoga

Sport - Il 21 giugno nei locali della piscina comunale

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Piscina comunale di Viterbo in prima linea per la giornata mondiale dello yoga, indetta ormai dal 2015 in accordo con l’assemblea generale delle Nazioni Unite.

Più di 190 paesi nel mondo si riuniscono ogni anno, in questa giornata per praticare questa disciplina, avente come obiettivo non solamente l’esercizio fisico, ma anche una conoscenza del proprio essere.

L’evento di yoga alla piscina comunale di Viterbo

Un approccio olistico alla salute e al benessere. Lo yoga è un inestimabile dono delle antiche tradizioni indiane, esso incarna l’unità di mente e corpo, pensiero e azione.

Non a caso la scelta della data, il 21 giugno, il giorno del solstizio d’estate, viene considerato il periodo in cui il praticante riceve un supporto naturale in termini di ricettività e purificazione. Un’attività sicuramente importante in questo particolare momento di sgomento sociale e spirituale.

Con questo evento si è piantato il primo seme che ridarà vita alla piscina comunale di Viterbo, impianto sportivo attualmente gestito dalle Federazione italiana nuoto.

Si ringraziano il sindaco Giovanni Arena per la sua presenza, gli istruttori Katia, Lucilla e Salvatore, la responsabile del fitness Paola Micarelli, il bar dello sport, il centro estetica Le Ninfee e la parrucchiera BackStage, tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione di questo evento.

L’intero staff si stringe in un caloroso abbraccio attorno al direttore dell’impianto che ha reso possibile tutto questo, Fabrizio Frascella.

Piscina comunale di Viterbo

Condividi la notizia:











23 giugno, 2021