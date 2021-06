Sei anni fa moriva Giuseppe Centamore

16enne annegato in vacanza in Francia - Stasera messa in ricordo alla Quercia - Il padre Salvatore: "L'amministratore del camping ha presentato ricorso in Cassazione, prosegue lo strazio"

Viterbo – Sono passati sei anni dalla tragica morte di Giuseppe Centamore, il 16enne annegato nella piscina di un camping in Francia. Era il 30 giugno del 2015. I genitori e la sorella, gli amici e chi gli voleva bene lo ricorderanno oggi con una messa alle 18,30 al santuario della Madonna della Quercia.

Giuseppe Centamore

“Purtroppo – afferma Salvatore Centamore, papà di Giuseppe – sarà una triste rievocazione del maledetto evento che, ricordo, fino ad ora ha visto condannate in via definitiva la società costruttrice della piscina, Diffazur, e la società proprietaria del residence, La Petite Camargue. L’amministratore di quest’ultima, Sauvaire Bernard, invece, seppur condannato in primo e in secondo grado a nove mesi di arresto, con i benefici di legge (condizionale), ha proposto ricorso per Cassazione. Prosegue lo strazio per vedere i responsabili condannati e permane il rammarico per l’assoluta mancanza di rispetto dato che nessuno ha mai chiesto scusa per quanto avvenuto”.

Giuseppe Centamore ha perso la vita mentre stava nuotando. Il suo corpo è stato risucchiato da uno dei depuratori della piscina del campeggio in cui era in vacanza ed è rimasto bloccato sott’acqua.

Per gli inquirenti si è trattata di morte per annegamento e la dinamica ricostruita nelle indagini è poi stata confermata dai risultati dell’autopsia. Un anno dopo, nel 2016, è arrivato anche l’esito delle perizie eseguite sulla piscina: Giuseppe è stato ucciso da un depuratore troppo potente.

30 giugno, 2021