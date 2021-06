“Appalti pubblici e tangenti, ecco perché ho detto no e denunciato”

Tribunale - Operazione "Vox Populi" - Parla l'imprenditore Mauro Gioacchini, superteste dell'accusa e parte civile - In aula l'audio della proposta di mazzette per un lavoro

di Silvana Cortignani

Acquapendente – Girandola di appalti pubblici truccati e tangenti nell’Alta Tuscia, a distanza di oltre sei anni da quando rifiutò un lavoro in cambio di una “sponsorizzazione” è stata la volta del testimone chiave dell’accusa, l’imprenditore Mauro Gioacchini che è anche parte civile.

Mercoledì è risuonata in tribunale la registrazione della conversazione tra lui e l’imprenditore Fabrizio Galli che, tra fine aprile e inizio maggio 2015, gli propone di spartirsi due appalti di asfaltatura, uno a testa, in cambio di cinquemila euro ciascuno, chiesti dall’allora sindaco Alberto Bambini, per l’acquisto di un’apparecchiatura per l’ospedale di Acquapendente.

Una “sponsorizzazione” passata alla storia della maxinchiesta “Vox Populi” come la famosa “tangente a fin di bene” che fatto finire poi a processo lo stesso ex sindaco.

Vox Populi – La forestale al comune di Acquapendente (nel riquadro Mauro Gioacchini)

Vittima e supertestimone dell’accusa

E’ il processo “Vox Populi uno”, scaturito dagli arresti del 17 ottobre 2016, quello ripreso l’altro ieri con l’attesa deposizione di Mauro Gioacchini, parte civile con l’avvocato Antonio Rizzello, davanti al collegio presieduto dal giudice Elisabetta Massini, in cui sono imputati gli imprenditori Fabrizio Galli e Marco Bonamici assieme ai funzionari comunali Ferrero Friggi e Vincenzo Palumbo, cui sono contestati a vario titolo la turbativa d’asta e la rivelazione di segreti d’ufficio. Reati che si sarebbero consumati ad Acquapendente tra il 2012 e il 2015.

La registrazione della conversazione tra Galli e Gioacchini, giusto per il riconoscimento delle voci, è stata sentita in aula alla fine dell’udienza, il cui “piatto forte” è stata la testimonianza dell’imprenditore che, con la sua denuncia, ha dato slancio alle indagini.

Nell’immediatezza Gioacchini – come ha spiegato ai giudici del collegio – ha riferito l’accaduto direttamente ai pm titolari dell’inchiesta, Fabrizio Tucci e Stefano d’Arma, quindi, in occasione di un successivo incontro con Galli, di sua iniziativa, ha registrato la conversazione con il cellulare.

“Il sindaco ha chiesto una sponsorizzazione”

Passato il primo maggio Gioacchini, subodorando potenziali condotte illecite, si è recato immediatamente dai pm e successivamente, preoccupato di non essere creduto dopo essersi esposto in prima persona, si è munito di un registratore per mettere “nero su bianco” la veridicità di quanto raccontato agli inquirenti.

“Non ti preoccupare, ho messo già tutto a posto io, parlando con Ferrero e con Bambini”, avrebbe detto Galli a Gioacchini già durante il primo incontro, a fine aprile 2015, quando gli avrebbe fatto la proposta.

“Il sindaco ha chiesto una sponsorizzazione di cinquemila euro ciascuno per l’acquisto di un macchinario sanitario per l’ospedale”, spiega Galli al collega.

“Saranno millanterie, sarà una boutade?”

“Saranno millanterie, sarà una boutade?”, ha detto di essersi chiesto Gioacchini, spiegando come a fronte del contenuto potenzialmente delittuoso della proposta abbia ritenuto, “per coerenza professionale e integrità imprenditoriale”, di informare la polizia giudiziaria.

Le difese durante il controesame hanno chiesto ragguagli sul come e perché della registrazione durante un successivo incontro. “E’ stata una mia scelta spontanea, non indotta da nessuno, a garanzia della veridicità delle cose che avevo raccontato in procura, nel timore che un domani qualcuno potesse dirmi di essermi inventato il dialogo, a tutela mia e anche delle altre persone coinvolte di cui avevo fatto i nomi, cioè Ferrero e il sindaco, con cui io non ho parlato, magari anche loro ignari di questa millanteria da parte di Galli”.

L’avvocato Antonio Rizzello

“Gioacchini non vedeva l’ora di essere sentito”

“Gioacchini non vedeva l’ora di essere sentito”, ci tiene a sottolineare il suo avvocato il legale di parte civile Antonio Rizzello, ricordando tutte le volte in cui, per vari motivi, la testimonianza è saltata. Nel frattempo sono passati oltre sei anni dal “gran rifiuto”.

“Ha finalmente potuto esprimere in aula nella modalità dovuta i fatti. Finalmente la verità storica è emersa in tutta la sua chiarezza e trasparenza. Anche e soprattuto rispetto al comportamento del mio assistito che, secondo me correttamente, ha spiegato ieri, e più correttamente ancora all’epoca, di avere deciso di segnalare un episodio che poteva connotare potenzialmente una condotta illecita”, prosegue il legale.

“Finalmente – dice ancora Rizzello – dopo tante ipotesi, elucubrazioni e in alcuni casi, ahimè, anche ingiuste valutazioni che sono circolate sul comportamento del Gioacchini, mercoledì nella sede deputata, cioè nel processo penale, Gioacchini ha potuto spiegare compiutamente la sua condotta e motivarla secondo quelli che sono stati i ragionamenti e le valutazioni che fece all’epoca dei fatti”.

“Ha ribadito, a mio avviso in maniera assolutamente chiara e indiscutibile, che a fronte di una potenziale richiesta di concorrere in una condotta illecita, lui si è ritenuto così talmente estraneo che l’ha immediatamente segnalata a chi di dovere”, la conclusione.

Si torna in aula il 13 ottobre

Gioacchini, per la cronaca è parte civile non come persona fisica, ma come socio dell’impresa Gioacchini Sante sas e con la ‘Gmg costruzioni srl’, impresa a lui riconducibile. Oltre alle due aziende, si è costituito parte civile il Comune di Acquapendente.

Superato il passaggio fondamentale della testimonianza della parte offesa, il processo riprenderà fra quattro mesi, il 13 ottobre.

Nel frattempo il collegio ha detto no sia all’esclusione delle intercettazioni, come avvenuto invece in “Vox Populi bis” su richiesta della difesa, sia all’unificazione di questo processo all’altro, essendo ormai a uno stadio avanzato, per cui rappresenterebbe una regressione e non sarebbe “economico” ai fini di giustizia.

Silvana Cortignani

