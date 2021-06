Appalto per il verde pubblico rallentato? Verbale del consiglio comunale in procura

Viterbo - Ombretta Perlorca (ex Lega) conferma le dichiarazioni rilasciate sulla stampa nell'ultima parte della seduta che è stata secretata - Votato all'unanimità l'invio

Viterbo – Appalto per il verde pubblico, verbale del consiglio comunale inviato in procura.

Arriva nella parte finale della seduta di ieri il colpo di scena. Gli schermi si spengono. Trasmissione streaming interrotta e la riunione da quel momento in poi è secretata.

Poco dopo che Giacomo Barelli (Forza civica) aveva preso la parola per quella che si è rivela essere l’interrogazione più pesante. Per le possibili implicazioni.

L’esponente d’opposizione è tornato sull’uscita di scena dell’assessore Enrico Maria Contardo, sfiduciato. Ha ricordato le intercettazioni telefoniche e tutto quello uscito in quei giorni caldi.

“Ho letto cose devastanti – dice Barelli – ma non ho ancora capito i motivi politici”.

Ma ricorda pure un altro episodio, uscito sulla stampa, del certificato inviato nella chat di maggioranza da Ombretta Perlorca, consigliera comunale che ha abbandonato la Lega e consorte di Contardo. Attestava l’assenza di carichi pendenti.

Ma anche le dichiarazioni su rallentamenti nelle pratiche portate avanti dal marito, assessore al Verde pubblico, mentre la città era sommersa da erbacce.

Ce n’è abbastanza per il presidente del consiglio Stefano Evangelista. Sostiene che gli assenti vadano tutelati. Ovvero Enrico Maria Contardo.

La seduta da quel momento è secretata. Fine delle trasmissioni. Di quello che è accaduto da quel momento in poi, si sa che i toni sono stati parecchio accesi.

Ombretta Perlorca avrebbe confermato quanto già espresso sulla stampa. L’appalto per il verde avrebbe subito rallentamenti. Pressioni sugli uffici, per mettere in cattiva luce l’operato di Contardo.

Ma come avrebbe spiegato, arrecando soprattutto un danno ai viterbesi.

Ci sarebbero anche i nomi, che ovviamente Perlorca non ha fatto. Non è il consiglio comunale la sede.

A seguito delle dichiarazioni rilasciate, Giacomo Barelli ha chiesto che il verbale della seduta di consiglio comunale fosse inviato in procura e il punto è stato votato all’unanimità.

Mentre sul fronte Lega, il capogruppo Andrea Micci avrebbe ribadito come la sfiducia al loro ex componente di giunta sia stata motivata dall’operato, ritenuto insoddisfacente. Nessun’altra valutazione.

Un colpo di scena inaspettato. E a telecamere spente.

