Viterbo - Comune - Approvato il terzo rendiconto - Il capogruppo Pd Alvaro Ricci attacca: "Fallimento politico dell'amministrazione Arena, imbarazzante è stato il silenzio di tutti i gruppi di maggioranza"

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Approvato il terzo rendiconto dell’amministrazione Arena.

I numeri sono impietosi e spiegano più di mille parole. Per il terzo anno consecutivo, si chiude in avanzo. Che significa? Significa che non sono riusciti a, spendere i soldi che avevano… e mica pochi: 4,6 milioni di euro. Se poi si aggiunge che la cassa aumenta di 14 milioni di euro.

Viterbo – Alvaro Ricci

Il 2019 stessa storia, anzi peggio esercizio chiuso con 6,5 milioni non spesi. Se non è questo un fallimento politico e amministrativo ditemi voi come chiamarlo, perché io non trovo altri termini.

Eppure ci sono cose da fare: dalle strade ai marciapiedi, alle fontane monumentali al decoro urbano per non parlare del verde.

Tralascio i soldi restituiti allo Stato, perché non spesi nei tempi utili, quasi un milione di euro che faticosamente la tanto vituperata amministrazione Michelini gli aveva lasciato disponibili, che si vanno ad aggiungere a quelli avanzati.

Non ci sono più scuse: il re è nudo.

Quindi non si parlasse più di carenza di fondi, per questa amministrazione, paradossalmente ce ne sono troppi.

Poi se si pensa che anziché spendere i soldi in cassa sono ricorsi a mutui per asfaltare le strade, la frittata è proprio fatta.

Non credo ci volesse molto per invertire i passaggi: prima spendi i soldi che hai e poi, visto che hai un bilancio in ordine, ricorri a ad indebitamenti per fare altre cose.

Ma sarebbe troppo facile…

Con tutta onestà, debbo dire che il neo assessore al bilancio Alessandrini, con competenza e onestà intellettuale, non ha potuto fare altro che riconoscere che c’è molto da lavorare e che le considerazioni da noi poste trovavano pieno fondamento.

Gli assessori, tranne alcuni, si sono ben guardati di illustrare al consiglio i risultati raggiunti nel corso del 2020, meglio evitare, sarebbe stato imbarazzante.

Come imbarazzante è stato il silenzio di tutti i gruppi di maggioranza.

Alvaro Ricci

Capogruppo Pd in consiglio comunale

Condividi la notizia:











23 giugno, 2021