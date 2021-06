“Arena dopo 3 anni è ancora fiducioso, ma non i viterbesi”

Viterbo - Comune - In consiglio via libera al rendiconto 2020 e Barelli torna sulle ultime vicende politiche per chiedere elezioni anticipate

Condividi la notizia:











Viterbo – (g.f.) – “Dopo tre anni Arena è ancora fiducioso, ma non i viterbesi”. In consiglio comunale sono i numeri i protagonisti, con l’approvazione del consuntivo 2020, ma c’è tempo per Giacomo Barelli (Forza civica), di spaziare nelle ultime vicende politiche.

La deludente performance del centrodestra a palazzo dei Priori e l’assessore Marco De Carolis (Turismo) che nell’attaccare via social per la città lasciata sporca dagli avventori del sabato sera, trascina più o meno indirettamente anche il sindaco Arena, da assessore all’Ambiente. Seppure il primo cittadino è certo che De Carolis non ce l’avesse con lui.

“A forza di mettere olio al motore – fa notare Barelli – questo si rompe e soprattutto fa tanto fumo. Quello che vediamo tutti i giorni, dall’immondizia al verde, alla mancata esecuzione di opere per la città”. Tanto le forze politiche che governano in comune quanto lo stesso sindaco, ammettono che non tutto fila a dovere, ma come Arena, sono fiduciosi.

“Avere fiducia in se stessi – spiega Barelli – è positivo, finché però non diventa presunzione”. Ma soprattutto: “Dopo tre anni essere ancora fiduciosi è un po troppo. Anche perché i cittadini la fiducia non ce l’hanno più”.

Condividi la notizia:











23 giugno, 2021