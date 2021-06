Pedopornografia e istigazione alla prostituzione, 8 anni di carcere per Gabriele Paolini

Roma - Condanna definitiva per il noto disturbatore tv che verrà detenuto a Rieti

Gabriele Paolini

Roma – 8 anni per Gabriele Paolini. Arriva la condanna definitiva.

Famoso per le sue incursioni in diretta, il noto disturbatore tv 47enne, Gabriele Paolini, è stato condannato definitivamente a 8 anni.

Era accusato di pedopornografia e non solo. Un cumulo di reati. Dalla pedofilia all’induzione alla prostituzione, fino alla tentata violenza sessuale su minori. Tutti da scontare ora in carcere.

La prima denuncia risale al 2013 da parte di una diciassettenne. L’uomo avrebbe offerto soldi e regali in cambio di rapporti sessuali. I minori erano le sue prede.

Gabriele Paolini ha trascorso gli ultimi 20 mesi ai domiciliari. La sentenza prevede la condanna in via definitiva a 5 anni, da aggiungersi ai precedenti. Per un totale di 8.

Il 47enne comincerà la sua vita da detenuto nel carcere di Rieti.

