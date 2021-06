Arriva “Prince”, la nuova procedura per istanze online di prevenzione incendi

Viterbo - Mercoledì 23 giugno webinar gratuito per imprese e professionisti organizzato da Infocamere con la collaborazione della Camera di commercio di Viterbo

Il percorso per la semplificazione dei procedimenti amministrativi a carico di imprese e professionisti segna un altro passo in avanti. Grazie alla sottoscrizione del protocollo d'intesa tra il corpo nazionale dei vigili del fuoco, InfoCamere e il Sistema camerale è stato realizzato un sistema di comunicazione diretta tra la piattaforma online per la compilazione delle pratiche dello Sportello unico attività produttive camerale (Suap) denominata Impresainungiorno e il nuovo programma degli uffici centrali del ministero dell'Interno per la gestione delle pratiche di prevenzione incendi "Prince" – Prevenzione incendi centralizzata.

Il nuovo sistema sarà operativo dalla fine del mese di giugno e consentirà la riduzione degli errori di compilazione e una maggiore velocità ed efficienza nella gestione delle pratiche.

Per le imprese e i professionisti interessati a conoscere il funzionamento della nuova procedura semplificata si invita a iscriversi al webinar gratuito in programma mercoledì 23 giugno dalle 15 alle 17,30 al seguente link: : https://conference-web-it.zoom.us/webinar/register/WN_HNJZycJBQPqGMrFkrWvFYw.

E’ garantita l’iscrizione ai primi mille richiedenti. All’eventuale superamento della soglia massima, gli ulteriori partecipanti potranno seguire l’evento in diretta streaming sul canale YouTube di InfoCamere.

Nel corso dell’incontro saranno trattati i seguenti aspetti: accesso, registrazione e autenticazione; scelta settore e intervento; autorizzazioni e procura speciale; importare dati da una pratica precedente e pratiche in bozza; compilazione pratica: simulazione; pagamenti online oneri e imposta di bollo; documenti allegati; firma e invio della pratica; ricevuta di avvenuta consegna; MyPage: verifica stato pratica e documentazione integrativa; assistenza e manuali.

