Viterbo - L'inaugurazione della mostra al museo Colle del Duomo è in programma per il 26 giugno alle 11

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Da questi due anni difficili l’universo artistico raccoglie in eredità riflessioni ma anche nuove abitudini e nuove potenzialità. Il digitale ha fatto il suo ingresso dirompente nel settore, modificando l’approccio e rivoluzionando il modo attraverso cui fare cultura. Ma l’online non sostituirà mai il fisico; sarà solo un ottimo alleato nella creazione di un rapporto fidelizzato con il pubblico, per il quale l’arte deve rimanere un’esperienza, in grado di innescare i nostri sensi e amplificare la nostra vita.

E’ con questa premessa che il museo Colle del Duomo di Viterbo, per il quarto anno consecutivo, apre le porte ad “Arts on tour forme e colore”, la collettiva di arte contemporanea promossa dall’Associazione i 2Colli di Terni e curata da Annarita Boccolini e dalla sua squadra di collaboratori. L’esposizione vede protagoniste le opere di artisti provenienti da diverse parti d’Italia che fanno dialogare le loro creazioni con quelle del passato, in un luogo che secoli fa è stato teatro di eventi che hanno segnato la storia.

La novità di quest’anno sarà la video esposizione, grazie alla quale verranno proiettate, su un monitor posto lungo il percorso museale, le immagini raffiguranti le opere di circa 20 artisti, in modo che quanti più partecipanti possano avere la giusta visibilità.

Inaugurazione 26 giugno alle 11.

Elenco partecipanti “Arts on tour Forme e Colore”

ALESSANDRONI FRANCO

CERRATO EUGENIO

COSIMI MICHELA

GRAZIOLI STEFANIA

LEOCATA DAVIDE

MASCIOLI SILVANA

ONOFRI MARIA RITA

PETTINI PAOLA AUGUSTA

STEFANINI MARIA LUISA

VON PIOTROWSKI ISABEL

Elenco partecipanti video esposizione “Forme e Colore”

BELTRAMI ALESSANDRO

BIAGINI PATRIZIA

CAROSI EMMA

CAVAZZUTI PATRIZIA

CIOCCARELLI SERGIO

CUCCU SIMONE

DUCHI NADIA

FANTI PAOLO

GALLUZZO FRANCESCO

GIANNINI GIOVANNI

LA NEVE MARCELLO

MASSENA EMANUELA

PRESSATO CLAUDIA

RADOVANI TEREZINA

RENDACE GIUSEPPINA

ROMANO FABRIZIO

SCHIRRU LUISA

VARRIALE VALENTINA

ZOPPELLARO STEFANIA

25 giugno, 2021