Asili nido comunali e convenzionati, sabato l’open day

Viterbo - Comune - Dalle 9,30 alle 12,30 - L'assessore Sberna: "Un appuntamento per una scelta consapevole"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Asili nido comunali e convenzionati, l’open day sabato 12 giugno, dalle 9,30 alle 12,30.

Antonella Sberna

Lo ricorda l’assessore ai servizi sociali e alle politiche per la famiglia Antonella Sberna.

Tale iniziativa consente ai genitori una scelta più consapevole del nido di infanzia al quale iscrivere il proprio figlio o la propria figlia.

Oltre a visitare gli spazi che accoglieranno i piccoli, ai genitori sarà data la possibilità di incontrare e rapportarsi con il personale educativo, a disposizione per fornire informazioni su progetti educativi e pedagogici adottati nei vari nidi di infanzia.

“Non appena pubblicato l’avviso per l’avvio delle iscrizioni, i cui termini scadranno il prossimo 23 giugno – ha spiegato l’assessore Sberna – abbiamo ritenuto opportuno concordare con le strutture, comunali e convenzionate, il giorno di apertura per la visita da parte dei genitori interessati.

Un’iniziativa – prosegue – per valorizzare e rafforzare i servizi rivolti alla prima infanzia e un’occasione importante sia per gli asili, sia per le famiglie: i nidi hanno modo di mostrare l’attività che portano avanti ogni giorno a favore dei piccoli ospiti, mentre i genitori hanno la possibilità di conoscere da vicino le diverse strutture comunali e convenzionate, presenti sul nostro territorio. Avranno così modo di scegliere l’asilo nido più compatibile con le proprie esigenze, sia dal punto di vista educativo che logistico”.

Per scaglionare al meglio gli ingressi e garantire il rispetto di tutte le normative antiCovid, si consiglia di prenotare telefonicamente l’appuntamento alle strutture desiderate.

Comune di Viterbo

10 giugno, 2021