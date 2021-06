Asilo nido, al via le domande di ammissione

Viterbo - L'assessora Sberna: "Vogliamo poter tornare presto a una rinnovata normalità"

Viterbo – Antonella Sberna

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Al via da oggi 3 giugno le domande di ammissione al servizio asilo nido per l’anno educativo 2021-2022, in strutture comunali e convenzionate.

Per la presentazione delle domande ci sarà tempo fino al prossimo 23 giugno (alle 12). A darne notizia è l’assessora ai Servizi sociali e alle Politiche per la famiglia Antonella Sberna.

Le domande dovranno essere presentate con una delle modalità riportate nell’avviso pubblico.

I moduli potranno essere scaricati dal sito o ritirati presso la ludoteca Mondopinocchio, via Ferrarin – largo Santa Chiara (quartiere Santa Lucia, vicino Obi), il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 10 alle 12, il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17.

La graduatoria sarà resa pubblica sul sito istituzionale del comune di Viterbo. A questo proposito si fa presente che, nel rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza dei dati personali, gli utenti saranno individuati esclusivamente con il numero di protocollo della domanda di ammissione (si consiglia quindi di conservare con cura tale numero assegnato).

Nella stessa graduatoria saranno indicati, con valore di comunicazione ai richiedenti, gli utenti ammessi al servizio.

Si ricorda inoltre che, ai sensi della legge n. 119/2017, la regolarità del percorso vaccinale costituisce requisito di accesso al servizio asili nido.

Il numero complessivo dei posti che l’amministrazione può mettere a disposizione, in base alla disponibilità di bilancio – si legge nell’avviso – è di circa 112/115 posti, di cui 62 per gli asili nido comunali e 50/53 per gli asili nido in convenzione, indipendentemente dai posti messi a disposizione dai vari asili nido privati. La variabilità è data dal numero dei minori che sceglieranno la frequenza con orario prolungato e il sabato.

“Da oggi è online l’avviso che consentirà ai bambini della nostra città di poter accedere all’anno educativo 2021/2022, in piena sicurezza – ha spiegato l’assessora Sberna –. Abbiamo atteso con pazienza le linee guida da parte della regione rispetto alla nuova legge, ma ad oggi non sono ancora state deliberate in consiglio regionale. Non potevamo attendere ulteriormente, pertanto abbiamo deciso di procedere con l’apertura delle iscrizioni. Le famiglie hanno necessità di certezze, e noi vogliamo poter essere al loro fianco soprattutto nell’avvio di un servizio per il prossimo anno educativo che possa riprendere in maniera regolare, nel rispetto delle regole anti Covid ancora vigenti. Il 2020 ha visto moltissimi stravolgimenti nelle vite di tutti e in molti servizi. Vogliamo poter tornare presto a una rinnovata normalità, nel rispetto delle regole e a beneficio della nostra comunità“.

La versione integrale dell’avviso (con modulistica allegata) è disponibile sul sito istituzionale. Per ulteriori informazioni l’ufficio asili nido è a disposizione al numero 0761348589.

3 giugno, 2021