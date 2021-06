Assegni di studio a 220 figli di lavoratori edili meritevoli

Viterbo - La Cassa Edile, con il supporto di Banca Lazio Nord, ha stanziato 65mila euro

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – In questi giorni la Cassa Edile sta liquidando ai ragazzi e alla ragazze che hanno completato il percorso di istruzioni superiore nell’anno passato e a tutti i figli dei lavoratori edili che hanno positivamente frequentato l’anno scolastico e/o universitario 2019/2020 il consueto assegno di studio.

Quest’anno sono beneficiari interessati 220 ragazzi e ragazze per 65mila euro complessivi, a cui concorre anche un significativo contributo della Banca Lazio Nord, quale istituto di supporto della cassa.

E’ stato un anno notevolmente complicato, per il settore come per tutto il mondo del lavoro, per le famiglie, per gli stessi studenti che hanno affrontato notevoli difficoltà e criticità nella continuità didattica.

Uno sforzo straordinario richiesto all’organizzazione scolastica, ma anche a loro e alle famiglie in un periodo già difficile.

Per questo le parti sociali che amministrano la cassa – Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil e sezione Costruttori Ance Confindustria – hanno deliberato di incrementare in questa annualità la dotazione finanziaria dedicata a questa misura, per concorrere al meglio alle finalità sociali e mutualistiche proprie dell’ente bilaterale dell’edilizia.

Cassa edile Viterbo

22 giugno, 2021