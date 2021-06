Assessora positiva, sindaco e consiglieri in quarantena

Coronavirus - Il comune di Oriolo Romano: "Già sottoposti a tampone rapido" - Allerta contagi a Gallese - Nell'alto Lazio ieri 17 casi e 145 guariti

Viterbo – Coronavirus, positiva assessora di Oriolo Romano. Il sindaco Emanuele Rallo e i consiglieri comunali in quarantena precauzionale. Dall’amministrazione fanno il punto della situazione. “Siamo stati informati della positività dell’assessora Laura Bruzzechesse. È sintomatica e sfortunatamente il caso appare di eziologia sconosciuta”.

Il comune di Oriolo Romano

È stata disposta la sanificazione del municipio. “Bruzzechesse, a parte il consiglio comunale di lunedì scorso, casualmente non era più stata presente in comune dalla settimana precedente. Quindi gli uffici comunali, che saranno comunque in via precauzionale sanificati, restano normalmente aperti al pubblico”.

Sono scattate alcune quarantene. “Il sindaco e i consiglieri comunali presenti durante il consiglio, sia di maggioranza che di minoranza, si sono subito sottoposti a un tampone rapido che ha dato per tutti esito negativo. Possiamo quindi escludere un’ulteriore diffusione del virus. In ogni caso, tutti proseguiranno per qualche giorno la quarantena precauzionale”.

In tutta la Tuscia ieri la Asl ha accertato undici nuovi casi, di cui tre a Gallese e altrettanti a Monte Romano. Il quest’ultimo comune è stato contagiato un nucleo familiare composto da un genitori e dai due figli minorenni. A Gallese, invece, prosegue la scia di positivi che si sta registrando da qualche giorno. “Questi diversi episodi – sottolinea l’amministrazione – ci ricordano che il Covid è ancora tra noi. È importante rispettare le regole e ribadiamo con fermezza la necessità di tenere comportamenti corretti, responsabili e rispettosi per se stessi e per l’intera comunità”. Tra i casi anche quello di una cittadina che per lavoro è a contatto con il pubblico.

Nessuno dei nuovi contagiati è stato ricoverato in ospedale e tre sono bambini di 6, 8 e 9 anni. Ieri è stata comunicata anche la guarigione di quattordici persone. Dei 315 attualmente positivi, diciannove (in continuo calo) si trovano a Belcolle: i pazienti in terapia intensiva sono tre.

Nel resto dell’alto Lazio, appena quattro casi tra l’hinterland di Civitavecchia e l’area nord della provincia capitolina. La Asl Roma 4 ha però registrato un boom di negativizzazioni: ben 122. Numeri molto bassi anche in Sabina: l’azienda sanitaria di Rieti ha comunicato due contagiati e nove guariti.

Il bollettino della Asl di ieri: Nella Tuscia 11 nuovi casi, tre a Gallese e a Monte Romano

Coronavirus, i numeri della Tuscia

sulla base dei bollettini della Asl Vt

Casi totali: 15426 (4059 a Viterbo; 11367 in provincia)

Attualmente positivi: 315

Guariti: 14660

Morti: 451 + 1



Ricoverati: 19 (3 in terapia intensiva)

Usciti dalla quarantena: 20955

Comuni con positivi

Viterbo: 4059 casi (118 morti e 3900 guariti)

Civita Castellana: 1040 casi (21 morti e 1011 guariti)

Montefiascone: 776 casi (37 morti e 738 guariti)

Vetralla: 634 casi (16 morti e 616 guariti)

Tarquinia: 593 casi (12 morti e 547 guariti)

Nepi: 488 casi (17 morti e 470 guariti)

Tuscania: 448 casi (13 morti e 430 guariti)

Orte: 392 casi (15 morti e 372 guariti)

Fabrica di Roma: 381 casi (4 morti e 375 guariti)

Ronciglione: 373 casi (15 morti e 347 guariti)

Capranica: 341 casi (6 morti e 319 guariti)

Vitorchiano: 316 casi (3 morti e 306 guariti)

Bagnoregio: 300 casi (6 morti e 290 guariti)

Sutri: 283 casi (10 morti e 271 guariti)

Soriano nel Cimino: 279 casi (11 morti e 262 guariti)

Bassano Romano: 261 casi (14 morti e 244 guariti)

Monterosi: 257 casi (3 morti e 236 guariti)

Caprarola: 219 casi (5 morti e 210 guariti)

Acquapendente: 179 casi (9 morti e 154 guariti)

Canepina: 179 casi (3 morti e 173 guariti)

Montalto di Castro: 178 casi (7 morti e 167 guariti)

Marta: 165 casi (1 morto e 163 guariti)

Vignanello: 160 casi (5 morti e 154 guariti)

Vasanello: 159 casi (4 morti e 151 guariti)

Castel Sant’Elia: 156 casi (4 morti e 149 guariti)

Piansano: 153 casi (5 morti e 134 guariti)

Valentano: 147 casi (7 morti e 137 guariti)

Canino: 129 casi (2 morti e 125 guariti)

Bolsena: 127 casi (6 morti e 115 guariti)

Blera: 126 casi (5 morti e 119 guariti)

Ischia di Castro: 126 casi (4 morti e 116 guariti)

Grotte di Castro: 122 casi (3 morti e 115 guariti)

Carbognano: 119 casi (2 morti e 113 guariti)

Monte Romano: 113 casi (1 morto e 101 guariti)

Bomarzo: 94 casi (6 morti e 83 guariti)

Onano: 84 casi (5 morti e 43 guariti)

Gallese: 83 casi (73 guariti)

Castiglione in Teverina: 64 casi (1 morto e 62 guariti)

Vejano: 54 casi (3 morti e 49 guariti)

Villa San Giovanni: 48 casi (2 morti e 45 guariti)

Graffignano: 43 casi (3 morti e 38 guariti)

Arlena di Castro: 33 casi (2 morti e 30 guariti)

Barbarano Romano: 32 casi (1 morto e 30 guariti)

Lubriano: 25 casi (2 morti e 22 guariti)

Latera: 23 casi (1 morto e 21 guariti)

Comuni Covid-Free

Oriolo Romano: 149 casi (2 morti e 147 guariti)

Corchiano: 134 casi (4 morti e 130 guariti)

Celleno: 125 casi (11 morti e 114 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 100 casi (3 morti e 97 guariti)

Capodimonte: 87 casi (87 guariti)

Vallerano: 79 casi (1 morto e 78 guariti)

Farnese: 77 casi (3 morti e 74 guariti)

Faleria: 69 casi (69 guariti)

Gradoli: 64 casi (3 morti e 61 guariti)

Calcata: 54 casi (1 morto e 53 guariti)

Cellere: 38 casi (2 morti e 36 guariti)

Bassano in Teverina: 35 casi (1 morto e 34 guariti)

Civitella d’Agliano: 24 casi (1 morto e 23 guariti)

Tessennano: 14 casi (14 guariti)

Proceno: 12 casi (12 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

5 giugno, 2021