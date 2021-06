Canepina - Intervento di vigili del fuoco, carabinieri e 118 sulla sp 25

Canepina – Auto cappotta, gravissimo 80enne.

I vigili del fuoco sono intervenuti in mattinata in seguito allo scontro sulla provinciale 25 che collega Viterbo a Canepina. Coinvolta una macchina che, per cause da accertare, è cappottata.

A bordo un uomo di 80 anni di Canepina che sarebbe molto grave ed è stato soccorso dal 118 con l’elisoccorso.

Sul posto, sono intervenuti anche i vigili del fuoco con la partenza da Viterbo e i carabinieri che hanno proceduto ai rilievi.

27 giugno, 2021