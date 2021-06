Viterbo - Sul posto polfer e polizia locale - Traffico in tilt anche per la parziale chiusura di viale Trento

Viterbo – Auto incastrata tra le sbarre del passaggio a livello.

Spavento per una donna a bordo della sua macchina che questa mattina è rimasta bloccata tra le due sbarre del passaggio a livello.

Stando a quanto ricostruito, fortunatamente, non si sarebbe trovata sulle rotaie.

Viterbo – La polizia a piazzale Gramsci

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria che hanno provveduto a fare alzare le sbarre e a liberare la donna.

Con loro gli agenti della polizia locale che stanno cercando di far defluire il traffico rallentato non solo per l’inconveniente al passaggio a livello, ma anche perché viale Trento è stata parzialmente interrotta e gli automobilisti devono percorrere delle strade alternative.

18 giugno, 2021