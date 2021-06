Colombia - Il ministero della Difesa: “Un atto terroristico”

Polizia

Cùcuta – Autobomba contro una base militare, 36 feriti.

Nella città di Cùcuta, in Colombia, è esplosa un’autobomba in una base militare. 36 i feriti. 2 militari sono stati ricoverati in gravi condizioni. 2 civili sono rimati feriti in maniera più leggera.

2 persone a bordo di un furgone bianco Toyota si sarebbero infiltrate nella base, spacciandosi per dipendenti, per poi far esplodere due ordigni.

Il presidente della Colombia Iván Duque si è recato sul posto “per vigilare direttamente sulla situazione”.

“È stato un atto terroristico contro i soldati colombiani” ha detto il ministro della Difesa Diego Molano. Il ministero colombiano ha attribuito l’attacco ai guerriglieri dell’Esercito di liberazione nazionale.

16 giugno, 2021