Fa il bagno nuda nella fontana davanti a palazzo Chigi, multata

Roma - La giovane donna si è immersa per rinfrescarsi - VIDEO

La giovane ha evitato i controlli delle forze dell’ordine e si è immersa nella fontana in piazza Colonna, a due passi da via Del Corso e palazzo Montecitorio. Occhi increduli per gli agenti presenti sul posto.

Attirata dalla possibilità di rinfrescarsi, si è spogliata e lavata nelle acque. Ha fatto anche il morto a galla prima di essere redarguita e invitata a uscire. I passanti hanno ripreso la scena con i cellulari.

Con altrettanta noncuranza, la donna ha ripreso i suoi vestiti ed è uscita dalla fontana, lasciando senza parole i suoi spettatori.

Multata.

20 giugno, 2021