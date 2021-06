Bagnoregio, Montefiascone e Viterbo insieme per un’estate di eventi culturali

Spettacoli - Festival di musica e cinema da luglio a settembre organizzati dall'associazione Factotum

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Vaniel Maestosi e Glauco Almonte presentano la nuova stagione di eventi culturali che uniscono Bagnoregio – Montefiascone – Viterbo.

L’associazione culturale Factotum è lieta di annunciare tutte le date ufficiali degli eventi della stagione 2021, rispettando ovviamente tutte le normative vigenti legate all’emergenza sanitaria Covid-19, sarà quindi obbligatorio l’uso della mascherina e il distanziamento per tutti gli eventi, che saranno ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Nonostante le ingenti difficoltà logistiche ed economiche legate a questi terribili due anni, l’associazione è pronta a realizzare al meglio delle sue possibilità tutti e quattro gli eventi del suo cartellone, ormai storico per l’estate della Tuscia, di seguito riepilogati in ordine cronologico:

– Quinto Civita cinema – Bagnoregio dal 1 al 4 luglio 2021 – Auditorium Taborra

– 15esimo Est film festival – Montefiascone dal 24 al 31 luglio 2021 – Cinema Gallery

– 16esimo JazzUp festival – Viterbo dal 5 al 10 agosto 2021 – Teatro San Leonardo

– Quinto Cinema & Terme – Viterbo 10 settembre 2021 – Terme dei Papi

Sedici anni consecutivi di grande offerta culturale ed eterogenea, in grado di unire tre città: Viterbo, Montefiascone e Bagnoregio. Per qualsiasi ulteriore informazione e per i programmi degli eventi vi invitiamo a visitare i vari siti web.

Associazione Factotum

22 giugno, 2021