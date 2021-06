Battuta la Svizzera 3 a 0, gli azzurri già agli ottavi

Europei 2020 - Il ct Roberto Mancini: “Non era semplice, i ragazzi sono stati bravissimi"

Roma – Con la vittoria di ieri sera contro la Svizzera 3 a 0, l’Italia si qualifica agli ottavi di finale degli europei 2020.

Nazionale italiana – Esultanza dopo il gol

La doppietta di Manuel Locatelli al 26′ e 52’ e la rete di Ciro Immobile all’88′ permettono agli azzurri di mettere sotto chiave il passaggio allo step successivo del campionato europeo di calcio, con 6 punti guadagnati in due partite. Il primi tre contro la Turchia, i restanti ieri sera allo stadio Olimpico di Roma.

“La Svizzera è una squadra forte, è stata una partita durissima e lo sapevamo – commenta il ct Roberto Mancini, ‘a caldo’ dopo Italia-Svizzera -. Avremmo potuto segnare prima, ma abbiamo sofferto quando c’era da farlo. Abbiamo meritato perché pensavamo di voler vincere a tutti i costi”. Così il ct Roberto Mancini, ‘a caldo’ dopo Italia-Svizzera. “All’inizio eravamo un po’ in difficoltà, ma i ragazzi sono stati bravissimi – aggiunge Mancini -, e non era semplice perché c’era anche un gran caldo. A un certo punto abbiamo cambiato sistema, con la difesa a tre per metterci più tranquilli e rifiatare. La Francia favorita? Ci sono nazionali che nel lavoro di crescita sono più avanti di noi: ma nel calcio tutto può succedere”.

