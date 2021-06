Beato Domenico Barberi, messa alla cappellina sulla Sammartinese

Viterbo - Come ogni ultimo venerdì del mese, il 25 giugno alle 18,30

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Come ogni mese l’associazione Amici del Beato Domenico Barberi, celebra la messa, l’ultimo venerdì del mese, il 25 giugno, alle ore 18,30, presso la Cappellina in località Merlano, situata sulla Strada Sammartinese, mezzo chilometro oltre l’ospedale di Belcolle (in direzione San Martino).

Celebra padre Adolfo Lippi, profondo conoscitore del Beato Domenico fin dai tempi di San Paolo VI, il papa che volle celebrare la beatificazione del viterbese passionista Domenico Barberi in pieno Concilio Ecumenico il 27 ottobre 1963 per sottolinearne il carisma ecumenico.

La cappellina fu costruita a ridosso del Casale Molaioni. Qui pascolava le greggi il piccolo Domenico Barberi, chiamato Meco della Palanzana. Qui questo pastorello incontrò dei padri Passionisti rifugiativisi a seguito della soppressione degli ordini religiosi decretata da Napoleone (1809).

Qui nacque la sua vocazione religiosa, la volontà per divenire un grande erudito, l’ardore per spendere la sua vita come missionario “Apostolo dell’Inghilterra”. Fu lui ad accogliere nella chiesa cattolica il grande convertito J.H. Newman (canonizzato il 13 ottobre 2019) e il nobile Ignatius Spencer (antenato della Principessa Diana, zio di Wiston Churchill) .

Il presidente Mario Mancini

24 giugno, 2021