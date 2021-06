Mosca - Il presidente russo Vladimir Putin al termine del summit con l'omologo statunitense: “Non gli sfugge nulla, sembra energico”

Condividi la notizia:











Joe Biden e Vladimir Putin

Mosca – “Biden è un professionista, con lui nulla deve essere lasciato al caso”. Così il presidente russo Vladimir Putin parlando del summit a Ginevra con il premier americano Joe Biden.

“Biden è professionale – ha detto Putin -, con lui bisogna lavorare con molta attenzione per non farsi mancare nulla. Lui stesso non si fa mancare nulla, ve lo assicuro. Nulla deve essere lasciato al caso”.

“Sembra energico – ha aggiunto il presidente russo -. Abbiamo parlato con lui faccia a faccia per due, forse più, ore, è stato completamente sul pezzo. Di tanto in tanto guardava nei suoi appunti, lo facciamo tutti”.

“L’immagine del presidente Biden che ritraggono la nostra e anche la stampa americana non ha nulla a che fare con la realtà – ha concluso il capo del Cremlino -. Non gli sfugge nulla. Spero che gli sia data la possibilità di lavorare con calma”.

Condividi la notizia:











17 giugno, 2021