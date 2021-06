Bimba in fin di vita, trovata con una busta di plastica in testa

Sassari - La piccola avrebbe 5 mesi e rischia di morire - A dare l'allarme è stata la mamma

Sassari – Bimba in fin di vita, trovata con un busta di plastica in testa.

La città di Sassari – Sardegna

È accaduto nella città di Sassari. Una neonata di 5 mesi è stata trovata riversa nel suo lettino con un sacchetto di plastica in testa. Le impediva di respirare. A dare l’allarme è stata la madre della bambina.

La piccola era in stato di incoscienza. La donna ha provato a rianimarla. Ma i tentativi sono stati vani.

Sul luogo è arrivata un’ambulanza del 118 dopo la richiesta disperata dei genitori. La bambina è stata trasportata con urgenza al pronto soccorso pediatrico dell’Aou, in viale San Pietro a Sassari per i primi controlli. La piccola è stata poi tenuta sotto controllo per meno di 24 ore nel reparto di rianimazione del “Santissima Annunziata”.

Visto il quadro clinico grave, la bimba è stata trasferita a Genova a bordo di un volo speciale dell’aeronautica militare, organizzato dalla prefettura di Sassari. Ora è in cura all’ospedale pediatrico “Gaslini”.

Poco chiare le dinamiche dell’accaduto.

La procura ha aperto un’inchiesta a carico dei genitori.

29 giugno, 2021