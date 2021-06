“Bolsena card, uno strumento efficace di promozione turistica”

Cultura - Soddisfatto l’assessore comunale Roberto Basili: "Unisce tecnologia e semplicità d'uso"

Condividi la notizia:











Bolsena – Riceviamo e pubblichiamo – È disponibile da sole due settimane, ma è già una realtà importante apprezzata. È la Bolsena card, la tessera con codice Qr nata su iniziativa dell’amministrazione comunale, in collaborazione con la proloco Bolsena e il supporto tecnologico della Nubart, azienda specializzata nello sviluppo di contenuti multimediali per guide su telefonini, per conoscere i luoghi più belli della cittadina in riva al lago vulcanico più grande d’Europa.

La città di Bolsena

“Abbiamo uno strumento di promozione turistica che unisce tecnologia alla semplicità d’uso – afferma l’assessore comunale Roberto Basili -. Grazie all’impegno dell’ufficio turistico, coordinato dalla dottoressa Patrizia Crosta che ha seguito tutto il lavoro interfacciandosi in inglese con la Nubart, stiamo distribuendo la tessera alle strutture ricettive, ristorative e commerciali di Bolsena, perché sia messa a disposizione dei turisti italiani e stranieri che soggiornano nel nostro territorio”.

Da sottolineare come la Bolsena card rimanga sempre attiva e possa essere sempre utilizzata. “La grafica accattivante la rende poi un ricordo da conservare della visita a Bolsena – afferma Patrizia Crosta -. Dal 12 giugno a oggi sono molti i turisti che hanno deciso di acquistare la tessera al nostro ufficio. Oltre un centinaio. Un andamento molto positivo a conferma che l’iniziativa sta andando nella direzione giusta: quella di valorizzare il patrimonio storico e artistico della città anche attraverso un rapporto sempre più stretto tra tecnologia e turismo”.

“Le proloco hanno come obiettivo principale la promozione e la valorizzazione dei territori. Abbiamo quindi voluto dare il nostro importante contributo nella realizzazione di questo progetto che sposa in pieno la finalità della nostra associazione – dichiara la presidente della proloco Bolsena Elena Materazzo -. La tessera piace sia per la sua grafica sia perché è utile e semplice da usare, mettendo a portata di smartphone la bellezza e la storia di Bolsena”.

Ufficio turistico del comune di Bolsena

Proloco Bolsena

Condividi la notizia:











25 giugno, 2021